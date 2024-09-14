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«التعليم العالي»: بعض مصابي حادث قطاري الزقازيق يغادرون المستشفى خلال ساعات

11:11 م السبت 14 سبتمبر 2024
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
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    تصادم قطارين بالشرقية (3)
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    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
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    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية (1)
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    تصادم قطارين بالشرقية (5)
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    تصادم قطارين بالشرقية (4)
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    تصادم قطارين بالشرقية (2)
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية

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كتب- محمد أبوبكر:

قال الدكتور عادل عبدالغفار، متحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدكتور أيمن عاشور أعطى توجيهات للمستشفى الجامعي بالزقازيق بأن تكون على أتم استعداد لاستقبال حالات المصابين من حادث التصادم، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة نقلت حتى الآن 31 إصابة إلى المستشفى الجامعي.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا لايف»، أن هناك حالة وفاة واحدة من هذه الحالات والباقي يتلقى الرعاية الطبية الكاملة، وبعضها في غرف العمليات، وكل المختصين وكبار الأطباء موجودون الآن في المستشفى ويقومون بدورهم على أكمل وجه.

وواصل: «ووجه الدكتور أيمن عاشور الدكتور خالد الدندرلي رئيس جامعة الزقازيق ومدير المستشفى بسرعة التعامل مع حالات الإصابة المتجهة إلى المستشفى، وبالفعل كل الحالات تتلقى الرعاية الكاملة وبعضها سيغادر المستشفى خلال ساعات».

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