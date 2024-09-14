محافظ الشرقية يكشف حقيقة وفاة عامل التحويلة في حادث تصادم قطاري الزقازيق

كتب- حسن مرسي:

نفى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ما أثير عن وفاة عامل التحويلة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال الأشموني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر"، مساء السبت: لقد تم إخلاء جميع الحالات من موقع الحادث.

وأضاف محافظ الشرقية، أن مخزون الدم كاف جدا في المحافظة، موضحًا أنه لا توجد أي مشكلة طبية في الشرقية خلال هذه الآونة.

وأشار الأشموني، إلى أنه لا يمكن تحديد سبب الحادث في الوقت الحالي، موضحًا أن الأجهزة المعنية تباشر عملية الفحص والتحقيق حول الحادث.