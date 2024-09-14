انتظام حركة القطارات بعد رفع آثار حادث تصادم قطاري الزقازيق

كتب- محمد أبو بكر:

انتظمت حركة القطارات بعد رفع آثار حادث تصادم قطاري الزقازيق.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وشهدت محافظة الشرقية، اليوم السبت، حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.