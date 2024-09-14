إعلان

BBC

100 ألف جنيه.. التضامن: حصر ضحايا حادث قطاري الزقازيق لتعويضهم

09:41 م السبت 14 سبتمبر 2024
  • عرض 5 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 5 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 5 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 5 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 5 صورة
    حادث قطاري الزقازيق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إنّ وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وجهت منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث اصطدام قطاري الزقازيق بانتقال الزملاء في مديرية التضامن والهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا لايف"، أن وزيرة التضامن في طريقها الآن لموقع الحادث لمتابعة الأمر عن كثب، والزملاء في لجنة الإغاثة يقدمون كامل الدعم للمصابين، وسيتم حصر الإصابات والمتضررين وتعويضهم لما يقرره القانون.

وأشار إلى أن هناك مستويات متعددة من الدعم، فهناك دعم سريع للمصابين من الهلال الأحمر المصري والجمعيات الأهلية المتواجدة في محافظة الشرقية، ثم بعد حصر الإصابات والتقارير الطبية يتم تعويض المصابين، أما حالة الوفاة فيقر لها القانون تعويض من 50 ألف جنيه، ووزيرة التضامن قررت مضاعفة هذا المبلغ ليصل إلى 100 ألف جنيه.

تعويضات قطار الزقازيق وزيرة التضامن مايا مرسي حادث قطار الزقازيق حادث قطاري الزقازيق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نقيب الصحفيين عن جدل قانون الإجراءات الجنائية: لسنا في معركة وإنما مجرد إبداء رأي

إعلان

إعلان

15 صورة ترصد اللقطات الأولى لـ حادث تصادم قطارين بالشرقية
3وفيات و47 مصابًا..وتحركات عاجلة من النقل والصحة والمحافظة.. حادث قطاري الزقازيق (تغطية خاصة)
أول صور لضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق في المستشفيات