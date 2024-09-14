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BBC

أين تذهب التريليونات.. ‏أول تحرك برلماني بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

09:32 م السبت 14 سبتمبر 2024
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية (3)
  • عرض 16 صورة
    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
  • عرض 16 صورة
    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية (1)
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    تصادم قطارين بالشرقية (5)
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    تصادم قطارين بالشرقية (4)
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    تصادم قطارين بالشرقية (2)
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 16 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية

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كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات فيما يلي نصه:

فُجع المصريون مرة أخرى مساء يوم السبت ١٤-٩-٢٠٢٤ بحادث تصادم مروع بين قطارين في محافظة الشرقية راح ضحيته مواطنون مصريون وأصيب آخرون.

هنا يجب الإجابة على عدد من الأسئلة الملحة والحزينة:

- إلى متى لا يتم حساب المسؤولين عن هذه الحوادث المتكررة؟! و لا استثني السيد وزير النقل لمسئوليته السياسية عن هذا الحادث.

- ‏أين تذهب التريليونات التي يقترضها وزير النقل ويدعي إنفاقها على تطوير منظومة النقل؟! أم أن قطارات الغلابة مستثناة من التطوير؟! أم أن الحكومة لديها أولويات مختلفة؟!

- ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين؟! كل المسؤولين وليس فقط صغارهم! كل من كان مسؤولا بإهمال أو سوء تخطيط عن هذا الحادث الأليم وغيره من الحوادث السابقة.

- وماذا سيتم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً؟

واختتم النائب سؤاله بالمطالبة بالرد العاجل على هذه الأسئلة.

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