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كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق

09:24 م السبت 14 سبتمبر 2024

الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة

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كتب- محمد أبو بكر:

وصل الآن، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع حادث قطار الزقازيق.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وشهدت محافظة الشرقية، عصر اليوم، حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث

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مصدر: تعطل حركة القطارات بسبب تصادم قطاري الزقازيق.. وتحرك عاجل لحل الأمر

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