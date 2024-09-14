3 وفيات بينهم طفلان.. تطورات عاجلة في حادث قطاري الزقازيق

أين تذهب التريليونات.. ‏أول تحرك برلماني بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

100 ألف جنيه.. التضامن: حصر ضحايا حادث قطاري الزقازيق لتعويضهم



كتب- محمد أبو بكر:

ارتفع عدد حالات وفاة حادث قطاري الزقازيق إلى 3 وفيات بينهم طفلان.

وصل الآن، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يصل إلى موقع حادث قطار الزقازيق.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وشهدت محافظة الشرقية، منذ قليل، حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث

كامل الوزير في الطريق.. أول بيان رسمي من السكة الحديد على حادث تصادم قطاري الزقازيق

أول تعليق من محافظ الشرقية بشأن حادث تصادم قطارين

29 مصابا وحالتا وفاة.. بيان عاجل من الصحة بشأن حادث تصادم قطاري الزقازيق بالشرقية



