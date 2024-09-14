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3 وفيات بينهم طفلان.. تطورات عاجلة في حادث قطاري الزقازيق

09:19 م السبت 14 سبتمبر 2024
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    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
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    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 9 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 9 صورة
    حادث قطاري الزقازيق (2)
  • عرض 9 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 9 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 9 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 9 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 9 صورة
    حادث قطاري الزقازيق

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كتب- محمد أبو بكر:

ارتفع عدد حالات وفاة حادث قطاري الزقازيق إلى 3 وفيات بينهم طفلان.

وصل الآن، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يصل إلى موقع حادث قطار الزقازيق.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وشهدت محافظة الشرقية، منذ قليل، حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث

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كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق

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