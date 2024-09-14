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مستشفيات الزقازيق الجامعية تكشف آخر تحديث لعدد وحالات ضحايا تصادم قطارين بالزقازيق

09:12 م السبت 14 سبتمبر 2024
  • عرض 34 صورة
    البحث عن ضحايا بموقع حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    البحث عن ضحايا بموقع حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    البحث عن ضحايا بموقع حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    البحث عن ضحايا بموقع حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    البحث عن ضحايا بموقع حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    البحث عن ضحايا بموقع حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات
  • عرض 34 صورة
    حادث قطار برج العرب (7)
  • عرض 34 صورة
    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
  • عرض 34 صورة
    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
  • عرض 34 صورة
    محافظ الشرقية يتفقد موقع حادث تصادم قطارين
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق (1)
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق (4)
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق (5)
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق
  • عرض 34 صورة
    حادث قطاري الزقازيق (2)
  • عرض 34 صورة
    نقل ضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفيات

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كتب- حسن مرسي:

كشف وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الزقازيق الجامعية، تفاصيل حادث قطاري الشرقية، مؤكدا أن المستشفى استقبل حالتي وفاة لطفلين و31 إصابة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإصابات عبارة عن كسور وهناك حالات تعاني من نزييف ومعظم الإصابات خفيفة.

وأردف ندا، أن كل الإمكانيات متاحة لعلاج المصابين في الشرقية وكل فصائل الدم متوفرة في بنك الدم، والأهالي تبرعوا لذويهم.

وأشار إلى أن هناك حالة واحدة فقط خطيرة تحتاج إلى بتر، وباقي الحالات تتلقى العلاج وتم إجراء التدخل الجراحي اللازم وهناك حالة طوارئ في المستشفى.

وقال إن الكسور الخفيفة في العظام والنزيف المتوسط هو ما يعاني منه 70 % من المصابين وسوف يغادرون خلال الساعات الـ 12 المقبلة ولن يتبقى سوى 6 حالات فقط.

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