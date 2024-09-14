التضامن والصحة وتشكيل لجنة.. توجيهات عاجلة من مدبولي بشأن حادث قطاري الزقازيق

أول توجيه من كامل الوزير بشأن حادث تصادم قطاري الزقازيق

أول تعليق من محافظ الشرقية بشأن حادث تصادم قطارين

كامل الوزير في الطريق.. أول بيان رسمي من السكة الحديد على حادث تصادم

كتب- محمد أبو بكر:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقى رئيس الوزراء، تقريرًا من وزارة النقل تضمن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق.

وتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى، التى يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليا، بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات كذلك لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة، والبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث.