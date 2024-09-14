كامل الوزير في الطريق.. أول بيان رسمي من السكة الحديد على حادث تصادم قطاري الزقازيق

أول توجيه من كامل الوزير بشأن حادث تصادم قطاري الزقازيق

أول تعليق من محافظ الشرقية بشأن حادث تصادم قطارين

التضامن والصحة وتشكيل لجنة.. توجيهات عاجلة من مدبولي بشأن حادث قطاري

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن وقوع حادث تصادم قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق.

وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع يمعدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.