أول تعليق من محافظ الشرقية بشأن حادث تصادم قطارين

كامل الوزير في الطريق.. أول بيان رسمي من السكة الحديد على حادث تصادم

كتب- محمد أبو بكر:

وقال بيان صادر عن محافظة الشرقية، إنه وقع منذ قليل حادث تصادم بين قطارين بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات

وأضافت المتحدثة الرسمية، أنه وبناءا عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد جاري حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث

وأشارت المتحدثة الرسمية، إلى قيام المهندس حازم الأشموني برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامناً مع وقوع الحادث.