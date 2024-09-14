بث مباشر.. حادث تصادم قطارين بالشرقية أمام الكوبري الجديد

أول تعليق من محافظ الشرقية بشأن حادث تصادم قطارين

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت محافظة الشرقية تصادم قطارين منذ قليل أمام الكوبري الجديد.

وتم نقل مصابي حادث قطار الزقازيق للمستشفى الجامعي بالزقازيق، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ويشهد الحادث، تواجد كبير لرجال الإسعاف وقوات الحماية المدنية، والأعمال جارية لإزالة آثار الحادث.

ونتج عن الإصابات إصابة 30 مصابًا وحالتي وفاة حتى الآن.

وتم الدفع بـ20 سيارة إسعاف حتى الآن.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حادث قطار الزقازيق بالشرقية.

ووجه رئيس الوزراء، بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.