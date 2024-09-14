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أول توجيه من كامل الوزير بشأن حادث تصادم قطاري الزقازيق

07:50 م السبت 14 سبتمبر 2024
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    تصادم قطارين بالشرقية (3)
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    تصادم قطارين بالشرقية (2)
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 13 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية (1)
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    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 13 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 13 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 13 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية (4)
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    تصادم قطارين بالشرقية

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كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها في كشف ملابسات وتفاصيل حادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم.

وفي هذا الإطار، يتوجه وفد من السكة الحديد برئاسة للمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى موقع الحادث بناء على تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة الموقف على الأرض.

وأشار مصدر بالسكة الحديد، إلى أن فريق مختصا من الهيئة يعمل على الوصول لتفاصيل الحادث وأسباب وقوع التصادم وحصر عدد الضحايا.

وتابع المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه تم التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال من أجل رفع القطارين من على السكة حتى لا يؤثر ذلك على مسير باقي القطارات عبر هذا الخط.

وذكر المصدر ، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود إصابات بين الركاب، ولكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى وجود وفيات في صفوف المواطنين.

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