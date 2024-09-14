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توجيهات عاجلة من مدبولي بشأن ضحايا حادث قطارين الشرقية

07:46 م السبت 14 سبتمبر 2024
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    تصادم قطارين بالشرقية
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    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 10 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 10 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية
  • عرض 10 صورة
    تصادم قطارين بالشرقية

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كتب- محمد أبو بكر:

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حادث قطار الزقازيق بالشرقية.

ووجه رئيس الوزراء، بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين.

وشهدت محافظة الشرقية تصادم قطارين منذ قليل أمام الكوبري الجديد.

ونتج عن الإصابات إصابة 30 مصابًا وحالتي وفاة حتى الآن.

وتم الدفع بـ20 سيارة إسعاف حتى الآن.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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وفيتان و29 مصابًا..وتحركات عاجلة من النقل والصحة والمحافظة.. حادث قطاري الزقازيق (تغطية خاصة)
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