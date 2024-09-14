يوجد ضحايا.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث تصادم قطاري الزقازيق

كامل الوزير في الطريق.. أول بيان رسمي من السكة الحديد على حادث تصادم

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، إن الحادث وقع قبل قليل أمام منطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

وأضاف المصدر، أنه حتى الآن لم يتم معرفة سبب التصادم ولا تفاصيل القطارين، لافتا إلى أنهما قطاري ركاب.

وأشار المصدر ، إلى وجود إصابات بين الركاب جراء التصادم، ولكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى وجود وفيات في صفوف المواطنين.

وتابع المصدر أنه سيتم نشر بيان تفصيلي عن الحادث وأسبابه ونتائجه فور الوصول إلى المعلومات الكاملة حوله، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي.