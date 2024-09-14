إعلان

BBC

الجيزة: ضبط مصنع أسطوانات بوتاجاز يتلاعب بالأوزان لتحقيق أرباح غير مشروعة

07:24 م السبت 14 سبتمبر 2024

الجيزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنظيم الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع كافة صور الغش والتدليس.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، على نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وقيامه بمخالفة فى تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي ناقصة الوزن بمقدار 2.200 كيلو عجز فى الاسطوانة الواحدة، وذلك بغرض بيع الكميات التى يتم توفيرها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مديرية التموين، بتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة وإرسال المحضر إلى الهيئة العامة للبترول لتحصيل الفروق المالية عن المخالفة.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التموين الحملات الرقابية مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنطقة الصناعية بأبو رواش الهيئة العامة للبترول
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يوجد ضحايا.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث تصادم قطاري الزقازيق

إعلان

إعلان

وفيتان و29 مصابًا..وتحركات عاجلة من النقل والصحة والمحافظة.. حادث قطاري الزقازيق (تغطية خاصة)
تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بالشرقية والدفع بـ20 سيارة إسعاف