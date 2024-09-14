في برنامج "المواطنة" بالمنيا.. مسرح عرائس للتوعية بأضرار التنمر ومناقشات عن التحول الرقمي

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كتب- محمد شاكر:

قدم فرع ثقافة المنيا عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ببرنامج تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا.

شملت الفعاليات التي نفذتها ثقافة ملوي بمركز شباب تندة لقاء بعنوان "التحول الرقمي" شارك به الشاعر سفيان صلاح هلال بحديث عن أهمية محو الأمية الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث، وأكد الشاعر إبراهيم منير ضرورة السعي الدائم لتطوير الذات واكتساب المهارات، مشيرا أن للتحول الرقمي تأثيرات إيجابية على المجتمعات.

وشملت الفعاليات عروضا لمواهب القرية، من الإنشاد الديني، والتمثيل، والغناء، والاستعراض، بجانب تقديم عرض مسرح عرائس بعنوان "التنمر"، يستهدف نشر التوعية بأضرار التنمر وكيفية مواجهته وخاصة بين طلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة.

كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية قدمها الفنان إيهاب نادي، وورشة أشغال يدوية لتدريب الفتيات على كيفية تدوير المخلفات والاستفادة منها، وذلك عبر شروح للمدربتين إيمان أسعد وحنان مخلوف.

وتوافد أبناء القرية على معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بما يضمه من كتب متنوعة من مختلف سلاسل الهيئة بأسعارها المخفضة وقيمتها الكبرى، بالإضافة لمجلات قطر الندى للأطفال.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي؛ استمرارا لفعاليات برنامج المواطنة المنفذ بشكل دوري في قرى محافظة المنيا ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي والقيم الإيجابية ونبذ العنف والتطرف الفكري.

من ناحية أخرى وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية، عقد قصر ثقافة المنيا لقاء توعويا بمقر الهلال الأحمر المصري فرع المنيا، قدم خلاله محمد بكر مرسي -مدير إدارة الشباب بالهلال الأحمر المصري فرع المنيا، شرحا لمفهوم الإسعافات الأولية والهدف منها، وعرض ما يقدمه الهلال الأحمر من خدمات، منها: إغاثة الأسر الأكثر احتياجا، وتواجد عيادات طبية لخدمة المواطنين، وتوفير ودورات إسعافات أولية للمدارس وغيرها من الخدمات المختلفة.