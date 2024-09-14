تحرك برلماني عاجل بسبب مسابقة الـ30 ألف معلم

كتب- نشأت علي:

تقدَّمتِ النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، بشأن عدم الاستعانة بمدرسي المرحلة الأولى من مسابقة الـ30 ألف معلم، والذين تقدموا بتظلمات ونجحوا في مسابقات التنظيم والإدارة ولم تُدرج أسماؤهم ضمن المرحلة الأولى .

وتساءلت سعيد، في بيان لها اليوم السبت: لماذا لا تتم الاستعانة بهم لسد العجز بالمدارس؟ لا سيما أنهم من الناحية المهنية اجتازوا الاختبارات ونجحوا؟ موضحةً أنه على الرغم من التزامهم بالشروط كافة، فإنه لم تدرج أسماؤهم سابقاً ولم تتم الاستعانة بهم حالياً.

وتساءلت أيضًا عضو البرلمان: "ما مدى أهمية امتحان التنظيم والإدارة في معايير الاختيار؟ وما موقف الوزارة من هؤلاء المدرسين؟".

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