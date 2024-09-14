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طلب برلماني بإنشاء منصة إلكترونية للسياحة العلاجية

02:43 م السبت 14 سبتمبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن إنشاء منصة إلكترونية للسياحة العلاجية يمثل أهمية كبيرة، مشيرةً إلى أنها سوف تساعد في تنشيط السياحة بذلك القطاع السياحي المهم.

وقالت سحر طلعت مصطفى، في بيان لها اليوم السبت، إن السياحة العلاجية أصبحت من أبرز أنواع السياحة في العالم؛ الأمر الذي يتطلب تنظيمها في مصر، من خلال تنظيم وتسهيل الحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر ووضع الآليات، والمعايير والاشتراطات اللازمة لذلك.

وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر لديها فرصة كبيرة للمنافسة في ذلك المجال؛ نظرًا لامتلاكها العديد من الموارد والمقومات اللازمة للنجاح في ذلك القطاع، بدايةً من المناخ الصحي ومرورًا بالمناطق الاستشفائية، مثل ينابيع المياه المعدنية، وحمامات المياه الكبريتية، والطين والرمال الساخنة، وهو ما يجعل من مصر وجهة مفضلة للسياحة العلاجية على مستوى العالم، إلى جانب المنشآت الصحية ذات الجودة العالية والكوادر الطبية المؤهلة التي تنافس عالميًّا.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أهمية أن تتضمن المنصة جميع التفاصيل والإجراءات الميسرة أمام السائحين، لتشجيعهم لاختيار مصر وجهةً لهم في السياحة العلاجية، داعيةً إلى إعداد باقات سياحية مختلفة في ذلك النوع من السياحة؛ لتلبية كل احتياجات السياح.

مجلس النواب النائبة سحر طلعت مصطفى نصة إلكترونية للسياحة العلاجية تنشيط السياح
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