تعليق دعم الأسمدة لسارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي الزراعية حتى يبت القضاء

كتب- أحمد السعداوي:

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والمتعدين على الأراضي الزراعية، سوف يتم تعليق الدعم مؤقتًا؛ لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف إبراهيم، في بيان له اليوم السبت، أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيًّا للمتهمين من حائزي الأراضي الزراعية. أما في حالة صدور حكم بالبراءة، فسوف تتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.

وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن ذلك يأتي احترامًا لسيادة القانون؛ حيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات.

وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لنحو 18 ألف منتفع، شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية.