تخفف آلام المفاصل وتمنع الإسهال.. أستاذ تغذية يوضح فوائد حلوى المولد النبوي

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه تتنوع أشكال وأنواع حلوى المولد؛ لذا يجب علينا اختيار الحلوى قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات التي تتميز بانخفاض مؤشر السكر في الدم، وبالتالي فهي مفيدة لمرضى السكر.

وأضاف حسونة أن من أمثلة هذه الحلوى المفيدة: اللوزية التي تحتوي على اللوز، وهو من أكثر المكسرات صحة؛ حيث يحتوي على الماغنسيوم والكالسيوم وفيتامين هاء، ويساعد على خفض الكوليسترول، والجوزية التي تحتوي على عين الجمل الغني بالأحماض الدهنية المفيدة لصحة القلب، والتي يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات تحافظ على صحة الأوعية الدموية، وتحتوي على بعض الأحماض التي تقي من السرطان.

وتابع أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، خلال مقالة علمية، بأن البندقية تحتوي على البندق الغني بعنصر السيلينيوم، وهو ضروري لوظيفة الغدة الدرقية، ويعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحتوي على الدهون الصحية التي تحسن مستوى الكوليسترول، كما توجد أنواع أخرى من حلوى المولد؛ من أمثلتها الفولية التي تحتوي على السكر، والفول السوداني الذي يحتوي على البروتين، والزيت الصحي الذي يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تقلل من الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى انخفاض محتوى الفولية من الكربوهيدرات، مما يجعل الفول السوداني له مؤشر سكر دم منخفض.

وأضاف حسونة: ومن حلوى المولد الحمصية التي تحتوي على السكر والنشا؛ فالحمص الذي قد تصل نسبة البروتين فيه إلى 19% ونسبة قليلة من الزيت بنحو 4.5%، والحمص غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ويساعد على الوقاية من الإسهال وخفض ضغط الدم المرتفع، وخفض مستويات الكوليسترول؛ بسبب محتواه من الألياف، وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض أيضًا.

وتابع أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث: أيضًا السمسمية التي تحتوي على السكر والنشا والسمسم الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيت وبروتين يحتوي على أحماض أمينية أساسية؛ خصوصًا الميثيونين الذي يدخل في تكوين مركبات مهمة وله دور في التمثيل الغذائي، كما يحتوي السمسم على مواد مضادة للأكسدة تقلل من حدوث الالتهابات، ونسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان، ومن حلوى المولد أيضًا الملبن الذي يصنع من السكر والنشا والجيلاتين وماء ورد، بالإضافة إلى المكسرات؛ مثل عين الجمل أو البندق، ومن فوائد الجيلاتين أنه يخفف ألم المفاصل وتقليل الالتهابات.