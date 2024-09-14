تكنولوجيات زراعة حديثة ومنحة يابانية.. تفاصيل استقبال وزير الزراعة السفيرَ الياباني بالقاهرة

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ووفد الجايكا اليابانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الحديثَ بتأكيد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدَين، مشيرًا إلى تطور علاقات التعاون الزراعي خلال السنوات الماضية، وتطلَّعَ الجانبان إلى استمرار العمل سويًّا من أجل تدعيم هذا التعاون مستقبلًا.

وتناول الاجتماعُ استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات التعاون الفني المقدمة من الجانب الياباني في إطار برامج المساعدات التنموية اليابانية، وتحديدًا البرامج التدريبية للتعاون الثلاثي بين مصر واليابان وإفريقيا، والتي تركز على قضايا الأمن الغذائي في القارة الإفريقية؛ خصوصًا زراعة الأرز، للوصول بها إلى أعلى إنتاجية ما بين 10– 12 طنًّا للهكتار، شاكراً للوزارة التعاون والتنسيق المثمر في هذا الإطار.

وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من نقل التكنولوجيات اليابانية والخبرات في مجال زراعة أصناف من الأرز المقاوم للملوحة والجفاف والانعكاسات البيئية في ظل تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه، مع إمكانية التباحث حول سبل التعاون في إدخال تكنولوجيات الزراعة المائية (Hydroponic) الموفرة للمياه.

وتناول لقاء الوزير والسفير آفاق التعاون بين الجانبين في مجال ترشيد المياه من خلال تطوير أنظمة الري الحقلي والتحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الحديثة الموفرة للمياه؛ خصوصًا زراعات قصب السكر، وهو الأمر الذي أكد الوزير أهميته للقطاع الزراعي ودعمه للتعاون بشأنه.

وأشار السفير الياباني إلى زيارته إلى المركز العالمي للأسماك، في إطار التعاون مع الجانب المصري في مجال تنمية المصايد السمكية والاستزراع السمكي والمنفذ مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكد السفير، في ما يتعلق بالتعاون في مجال الميكنة الزراعية، أنه من المنتظر القيام قريبًا بالتوقيع على الخطابات المتبادلة بين الجانبين لتوفير منحة يابانية لقطاع الزراعة الآلية بالوزارة لتوفير الآلات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى تقديم تكنولوجيا الـGPS الحديثة، لربط مراكز الخدمة الآلية في جميع أنحاء الجمهورية من خلال المنحة المقدمة من الجانب الياباني.

وأعرب الوزير عن إمكانية التباحث حول إقامة مصنع لتصنيع الآلات الزراعية في مصر باستثمارات يابانية، حيث أشار إلي إمكانية النظر في التعاون من أجل إقامة مركز لصيانة المعدات اليابانية وضمان استدامة التطوير في المراحل المقبلة.

وأشار السفير الياباني، في ما يتعلق بمشروعات الدعم الفني، إلى نتائج المرحلة الأولى من مشروع "الزراعة الموجهة"، أي الزراعة من أجل السوق أدَّت إلى توجيه عدد كبير من صغار المزارعين لمفهوم زراعة المنتجات التي تحتاج إليها السوق المصرية "ISMAP"؛ حيث نفذت المرحلة الأولى منه في صعيد مصر بمحافظتي المنيا وأسيوط، والذي ستتم المرحلة الثانية منه في محافظات جديدة مثل سوهاج والدقهلية.

وتقدم السفير الياباني بالقاهرة بتوجيه الدعوة إلى مشاركة مصر في المعرض الدولي للمنتجات البستانية والمقرر تنظيمه في عام 2027 بمدينة يوكوهاما اليابانية، مؤكداً أن هذا المعرض سيوفر فرصة جيدة لتعريف السوق اليابانية بجودة المنتجات المصرية من المحاصيل البستانية المختلفة؛ أملاً في أن يقوم المصدرون والمصنعون المصريون بالمشاركة الفعالة في المعرض القادم.

حضر الاجتماع د.سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبعض قيادات الوزارة والسفارة اليابانية والجايكا.