تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني.. قائمة بـ157 كلية حكومية لطلاب علمي علوم ورياضة

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق عدد الأماكن المتبقية في الكليات أمام تنسيق طلاب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:

تربية العريش رياضة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية مطروح رياضه

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين العريش

تربية مدينة السادات رياضة

تربية رياضية بنات العريش

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسوان رياضة

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية مطروح

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية الفيوم رياضة

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة

تربية رياضية بنات المنيا

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية سوهاج رياضة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية (طفولة) العريش

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

تربية نوعية أسوان

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية (طفولة) أسوان

تربية رياضية بنات السويس

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية الاقصر رياضه

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

تربية فنية المنيا

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

تربية رياضية بنات بنها

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

تربية رياضية بنات دمياط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

تربية (طفولة) عين شمس

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

اقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

تربية (طفولة) دمنهور

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

اقتصاد منزلى حلوان

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية نوعية الزقازيق

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية نوعية عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية بور سعيد رياضة

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

تربية نوعية الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

تربية دمياط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية المنصورة رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية دمنهور رياضة

تربية السويس رياضة

تربية نوعية القاهرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية طفولة مبكرة المنيا

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

تربية نوعية طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

تربية نوعية أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

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تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

تربية رياضية بنات بني سويف

دراسات نوعية العريش

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

أعلن مكتب التنسيق بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني عام 2024 وذلك ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني لهذا العام 2024، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك بدءا من اليوم، وحتى الإثنين المقبل.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من هنا.https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأوضح مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% بواقع 59705 طالب، والشعبة الأدبية بواقع 26495 طالب وطالبة، ليكون الإجمالي 86200.

وأضاف أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.