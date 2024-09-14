بعد إحالة 21 منتج للنيابة.. هل سترتفع أسعار البيض بالأسواق؟

كتب-عمرو صالح:

كشف ماهر نسيم عضو اتحاد الدواجن عن الحالة الشرائية والسوقية للبيض خلال الأيام الأخيرة بعد أن تم تحويل 21 من كبار منتجي البيض إلى النيابة العامة على خلفية اتهامات تتعلق بـ الاحتكار والممارسات غير القانونية.

وقال نسيم خلال تصريحات لمصراوي: إن البيض لا يمكن حجبه أو منعه من التداول بالأسواق أكثر من 24 ساعة موضحا أنه حال حدوث ذلك تتعرض البيضة للتلف خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات حرارة الجو.

وبسؤاله عن أسعار البيض بالمزرعة والحالة الشرائية له قال نسيم سعر كرتونة البيض بالمزرعة 162 جنيه والإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية متزن ومعقول مؤكدا أن أسعار البيض تشهد حالة من الثبات خلال الفترة الحالية.

اسعار البيض اليوم:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 164 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 174 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 162 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ172 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ170 جنيهًا.

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