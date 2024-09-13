الزراعة: الانتهاء من صرف 17 مليون شيكارة أسمدة مدعمة خلال العام الحالي



كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء والتحديات التي يواجهها المزارعون المصريون، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات الحكومية تشمل توفير الأدوات والتقنيات الزراعية الحديثة، وتلبية كافة احتياجات الفلاحين.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أوضح القرش أن الحكومة قدمت أكثر من 17 مليون شيكارة من الأسمدة المدعمة للفلاحين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

ونوه القرش أن الدولة تولي أهمية قصوى لتحسين جودة الحياة للمزارعين المصريين، وهي تعمل بلا كلل لتوفير الدعم اللازم لهم.

كما أكد أن الحكومة تحرص على توفير الأسمدة بأسعار معقولة ومدعومة للمزارعين، حيث يبلغ سعر الطن الواحد منها حوالي 4500 جنيه مصري حالياً.

وختم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تعتبر المزارعين ضمن أهم أولوياتها، وأن هناك اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية والحكومة ومختلف الأجهزة بالدولة بالفلاح المصري واحتياجاته.