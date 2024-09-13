حسام موافي يوضح خطورة إهمال ضبط معدل السكر في الدم

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة الإصابة بالتهابات الجسم لدى مرض السكر.

وأضاف حسام موافي، خلال برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد": "بعض مصابي مرض السكر يعانون من وجود خراج في الجسم، والحل الوحيد لعلاج الخراج؛ ضبط معدل السكر في الدم".

وتابع: "هناك أكثر من نوع لمرض السكر، وليس نوعين فقط كما يعتقد البعض"، لافتًا إلى أن "بعض مرضى السكر جسمهم يرفض الأنسولين".

وأوضح موافي، أن علاج السكر عبارة عن 3 عناصر مرتبطة ببعضها، وهي: "الروشتة العلاجية - النظام الغذائي - ممارسة الرياضة".

ونوه موافي بأن مضاعفات السكر ليس لها علاقة بضبط مستوى السكر في الدم، لافتًا إلى من مضاعفات السكر الإصابة بالغيبوبة وهي 5 أنواع مختلفة.

وأردف موافي: "يجب على مرضى السكر الحذر من المضاعفات الناجمة عن السكر، مؤكدًا أن هناك نوعا من السكر يقاوم العلاج ولا يستجيب له".