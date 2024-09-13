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رئيس الأعلى للإعلام يشارك في القمة الإعلامية لمجموعة "البريكس" بروسيا

07:55 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

الكاتب الصحفي كرم جبر

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كتب-عمرو صالح:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له عن مشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في القمة الإعلامية للدول أعضاء مجموعة "البريكس" التي تنظمها وكالة "تاس" الإعلامية الروسية، في العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن جبر سيشارك في الاحتفالية التي تقيمها وكالة "تاس" بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها، حيث تعد أقدم وكالة أنباء حكومية روسية، وذلك على مسرح البولشوي.

جدير بالذكر أن رئيس الأعلى للإعلام يوقع بروتوكول تعاون مع بيلا تشيركوفا، نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في الاتحاد الروسي، للتعاون في مجال الإعلام، وتضمن البروتوكول التعاون في تغطية الأحداث التي تهم البلدين وتعزيز تبادل المعلومات ومنح التصاريح والتراخيص، وكذلك تنظيم زيارات الوفود الإعلامية ودورات تدريبية مشتركة.

كما تضمن البروتوكول العمل على إنتاج محتوى رقمي مشترك، وتطوير قدرات المنصات التكنولوجية بما في ذلك المنصات المتنقلة والذكية، خدمات OTT، والتعاون في مجال البث التلفزيوني والإذاعي ووسائل الإعلام المطبوعة، والصناعات العلمية والتقنية المتعلقة بالمعلومات، وكذلك التعاون المشترك لتدريب الكوادر الإعلامية وتشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والمنظمات العاملة في هذا المجال

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