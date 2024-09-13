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الزراعة تعلن إلغاء دعم الأسمدة والتموين عن 18 ألف منتفع.. لهذا السبب

05:32 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

وزارة الزراعة

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كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف صرف الأسمدة المدعمة عن حوالي 18 ألف منتفع، بسبب سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطن لهم حيازات زراعية حيث تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء، وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.

وأضافت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تقوم بالتنسيق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.

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وزارة الزراعة إلغاء دعم الأسمدة والتموين وقف صرف الأسمدة المدعمة سرقات الكهرباء
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