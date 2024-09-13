انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 15 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدا السبت، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن طقس غدا السبت، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدا تشهد برياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.