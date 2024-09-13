محافظ الجيزة: اختيار 15 مشروعا للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءا مع أعضاء لجنة تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك في ختام أعمال اللجنة لتقييم المشروعات المشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة.

واستعرض "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، نتائج التقييم للمشروعات لاختيار أفضل مشروعات على مستوى المحافظة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأعلن محافظ الجيزة، أنه تم اختيار 15 مشروع من أصل 79 مشروع تقدم للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتمثيل محافظة الجيزة فى المبادرة الي جانب اختيار مشروعاً ليكون سفيراً للمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تقييم المشروعات وفقًا لمعايير المبادرة والتى تتمثل فى توافر المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، والتمكين وتكافؤ الفرص.

وأشار "المحافظ"، إلى أن المشروعات المرشحة تضم فئات المبادرة الستة فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة.

وأشاد المهندس عادل النجار، بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة الجيزة حيث يتم التقييم على أعلى مستوى مع الالتزام بالمعايير المعلنة مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

وقدم "النجار"، في نهاية عمل اللجنة شهادات تقدير لأعضاء اللجنة لما قدموه من جهد وتعاون أثناء العمل بالمبادرة متمنياً تحقيق المحافظة نتائج متميزة خلال المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة.