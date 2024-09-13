مفتي الجمهورية يهنِّئ رئيس مجلس الوزراء بالمَولد النبوي الشريف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



توجَّه الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بمناسبة ذِكرى المَولد النبوي الشريف.



وأعرب المفتي في بيان له، الجمعة، عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات لرئيس الوزراء بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن يعيدها عليه وعلى الشعب المصري بالخير والازدهار.



وأشاد المفتي بجهود الحكومة المصرية بقيادة المهندس مصطفى مدبولي في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، والحرص على الارتقاء بحياة المواطنين، مستلهمًا في ذلك قيم العدل والإخلاص التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



ودعا مفتي الجمهورية الله سبحانه وتعالى أن يوفِّق رئيسَ الوزراء في جهوده لخدمة الوطن، وأن يُنعم على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.

