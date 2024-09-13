اتْقَهر.. طبيب شهير يكشف سبب وفاة إيهاب جلال

كتب- محمد أبو بكر:

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عميد معهد القلب سابقًا، إيهاب جلال، مدرب نادي الإسماعيلي حاليًا.

وقال "شعبان"، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، الجمعة، رحم الله الكابتن الخلوق إيهاب جلال، الذي أصيب بالسكتة الدماغية.

واختتم عميد معهد القلب السباق: مات بسبب القهر المكتوم والزعل المكبوت.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عامًا.