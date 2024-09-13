بحضور وزير الأوقاف.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الحسين، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبعض قيادات الوزارة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، وموضوعها "ولد الهدي فالكائنات ضياء" ويتلو القرآن القارئ الشيخ اسماعيل الطنطاوي.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.