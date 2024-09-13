قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات

القاهرة - أ ش أ

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفل تكريم لأوائل مدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تعمل بنظام التأسيس العسكري والمتفوقين من ذوي الهمم لخلق روح التنافس والمداومة على التميز بين مختلف المدارس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب مصر.

وخلال الفعاليات.. تم تكريم قادة ومديري تلك المدارس نظراً لتميزهم خلال العام الدراسي (2023 / 2024)، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

كما نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة معرضاً لمنتجات أبناء مصر من "قادرون باختلاف"؛ بهدف تسهيل عرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية التي تبرز موهبتهم، وقد حظى المعرض بإقبال كبير من الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات وإبداعات حولتها الأيدي الماهرة لذوي الهمم إلى أدوات تناسب الحياة العصرية.

ولمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن.. نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحقيق "رؤية مصر المستدامة 2030".