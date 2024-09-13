انخفاض 5 درجات.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة على كافة الأنحاء، خاصة بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه بداية من اليوم الجمعة سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بالدرجات التي سجلت خلال الأيام الماضية، والعظمى اليوم على القاهرة سجلت انخفاضًا بمقدار 5 درجات.

وأضاف عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ستسجل 35 درجة، لافتًا إلى أن الطقس نهارًا سيكون حار، مع وجود نشاط للرياح ونسب الرطوبة.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم طفيفة، منوهًا إلى أن بدء فصل الخريف من الناحية الفلكية لا يعني انتهاء فصل الصيف من الناحية المناخية، وقد نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.