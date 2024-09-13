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بسبب خطاب الضمان.. عضو بـ "غرفة السياحة" يتوقع ارتفاع أسعار العمرة للموسم الجديد

08:01 ص الجمعة 13 سبتمبر 2024

رحلات العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة لعام 2024 ستشهد زيادة مقارنة بالموسم السابق.

وأوضح "وحيد" في تصريحاته لـ"مصراوي" أن ارتفاع قيمة خطاب الضمان اللازم لتنظيم برامج العمرة سيؤثر على عدد من الشركات، مشيرًا إلى أن الشركات ستنقل هذا الارتفاع إلى المعتمرين من خلال برامج العمرة المختلفة.

وأشار وحيد إلى أن تقليل عدد المعتمرين لكل مشرف من 135 إلى 50، سيؤدي إلى زيادة عدد المشرفين المطلوبين، مما سيزيد من تكاليف البرامج، وبالتالي ينعكس على أسعار العمرة.

وأضاف: إن أسعار العمرة الاقتصادية للموسم الجديد تبدأ من 35 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار العمرة فئة الـ4 نجوم بين 40 و45 ألف جنيه. أما برامج الـ5 نجوم فتبدأ من 60 ألف جنيه.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1446 هجرية.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

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