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بعد بيان «اللجنة التشريعية».. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتضامن مع نقيب الصحفيين

11:52 م الخميس 12 سبتمبر 2024

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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كتب- محمد شاكر:

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أعلن فيه تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ضد ما وصفه الإساءة المتعمدة التي وجهتها إليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

كما أكد الحزب أن ما ورد في بيان اللجنة التشريعية يعد إساءة، ليس لنقيب الصحفيين وحده، لكنها إساءة للمهنة وللعاملين بها جميعا، بل وإساءة لحرية التعبير.

كما أعلن الحزب تأييده لموقف نقيب الصحفيين الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة أن تخضع أي تعديلات على القوانين لنقاشات جادة، تستند على فلسفة واضحة، تستعرض مختلف الرؤى.

وأكد الحزب تضامنه مع مطلب نقابة الصحفيين بضرورة البدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف.

الحزب المصري الديمقراطي نقيب الصحفيين خالد البلشي اللجنة التشريعية بمجلس النواب نقابة الصحفيين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية
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