إعلان

BBC

أحمد عمر هاشم يوضح حكم الاحتفال بمولد النبي

11:09 م الخميس 12 سبتمبر 2024

الدكتور أحمد عمر هاشم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن النبي احتفل بمولده بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وهكذا احتفل صحابة رسول الله.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد": إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز، ولكن بشرط العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة ومن ينكرها يكون قد أنكر القرآن والسنة ومعلوما من الدين بالضرورة، مؤكدا أن هناك أنواعا من الأشعار التي تمدح وتفرح النبي وتعطي آمال في شفاعته وحبه صلى الله عليه وسلم.

الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء حكم الاحتفال بمولد النبي أحمد عمر هاشم ببرنامج نظرة الاحتفال بمولد النبي جائز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المالية: سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة

إعلان

إعلان

تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
انهيار عقار بشبرا مصر.. والحماية المدنية ترفع الأنقاض