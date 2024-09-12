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نقيب المأذونين عن ارتفاع معدلات الطلاق: ابعدوا الحموات عن الزوجين

11:04 م الخميس 12 سبتمبر 2024

الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين

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كتب- حسن مرسي:

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، سبب ارتفاع معدلات الطلاق، قائلا: علينا جميعا العمل على بعض الأشياء التي تساعدنا على مواجهة هذه الظاهرة من بينها عدم تدخل الحموات في شؤون الزوجين.

وكشف عامر خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، كواليس جلسة طلاق بين زوجين، لافتا إلى أن الزوجة أقدمت على معايرة زوجها قائلة له: "أنت ناسي أنا مين وأنت أصلك إيه"؟

وحذر نقيب المأذونين، المقبلين على الزواج من الارتباط بفتيات أعلى منهم في المستوى الثقافي أو الاجتماعي قائلا: "هتعايرك".

وتابع نقيب المأذونين، يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الطرفين المقبلين على الزواج في الثقافة والمستوى التعليمي، معقبا: "ما ترميش بنتك وفكر ألف مرة".

نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر معدلات الطلاق برنامج خط أحمر
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