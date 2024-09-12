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BBC

بكري: "النواب" له الحق في الإبقاء أو التغيير على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

10:25 م الخميس 12 سبتمبر 2024

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن يكون ضامنًا لحق المتهم أمام القاضي والنيابة، بما فيه تحديد مدة الحبس الاحتياطي، والتي أكد عليها الرئيس السيسي، وترجمته اللجنة التشريعية.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية هي التي وافقت على المشروع بعد فترة طويلة من اجتماعات اللجنة الفرعية والتي وصلت لما يقرب عام، واستمعت لكافة الأطراف والتيارات السياسية وعملت بجهد كبير.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن أي ملاحظات من الجهات المعنية ترفع لتشريعية النواب، ومجلس النواب له الحق الأصيل في الإبقاء أو التغيير.

مصطفى بكري قانون الإجراءات الجنائية برنامج حقائق وأسرار النواب له الحق في الإبقاء أو التغيير حق المتهم أمام القاضي والنيابة تحديد مدة الحبس الاحتياطي
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