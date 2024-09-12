خبير اقتصادي: تسهيلات الضرائب بداية لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين

كتب- حسن مرسي:

نفى الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب، وجود أي ارتفاع في نسبة الضرائب الناتجة عن الحوافز والقرارات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.

وخلال حواره مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أكد يعقوب أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذه الفترة هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين الذين تحملوا تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية لمدة أربع سنوات متتالية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطوير وتحسين النظام الضريبي من خلال تطبيق نظام الميكنة في العمل الضريبي، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، أشاد يعقوب بالإجراءات والتسهيلات الجديدة المتعلقة بالضرائب التي أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، معتبراً إياها بداية جديدة لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين ومجتمع الأعمال بشكل عام.