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هيئة الأنفاق تنفي إيقاف ترام الرمل خلال شهر نوفمبر

08:52 م الخميس 12 سبتمبر 2024

ترام الرمل بالإسكندرية

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا، نفت فيه ما تم تداولة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف ترام الرمل خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكدت الهيئة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن المشروع لايزال في مرحلة الطرح ولم يتم التعاقد على تنفيذ أعمال البنية الأساسية الخاصة به.

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

ترام الرمل لهيئة القومية للأنفاق زارة النقل لإسكندرية
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