إعلان

BBC

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري

08:39 م الخميس 12 سبتمبر 2024

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-عمرو صالح:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه خلاله على فوزه بولاية رئاسية جديدة معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد.

ومن جانبه أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية مع مصر والحرص على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وذلك حسبما نقلته قناة اكسترا نيوز.

اقرأ أيضا:

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مصر الجزائر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
"الضحايا 402 طفل".. تفاصيل تورط شركة إخوانية كبرى باعتداءات جنسية في ماليزيا