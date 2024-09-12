وزير الطيران المدني يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الكويت

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

وأشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جولة المفاوضات الثنائية بين سلطة الطيران المدني المصري ونظيرتها الكويتية؛ في إطار دعم توجهات حكومة البلدين الشقيقين لدفع مزيد من آفاق التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك بينهما، بما يصبو بشكل فعال لصالح الناقلات الجوية المصرية والكويتية ويحقق مزيد من الخدمات المرجوة للمسافرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الطيران المدني، برئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والوفد المرافق له؛ مشيرًا بأهمية عقد تلك المباحثات المشتركة لدعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يلبي متطلبات نمو الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي المصري، مشيدًا بما أسفرت عنه تلك المفاوضات الثنائية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتحديث الممارسات التشغيلية بين مصر والكويت في مجال الطيران المدني.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، عن بالغ شكره وتقديره لوزير الطيران المدني على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالنتائج الإيجابية والفعالة التي أسفر عنها الاجتماع بين الجانبين المصري والكويتي؛ بما يحقق الفائدة المرجوة لكل منهما؛ متمنيًا المزيد من التعاون والشراكات المثمرة بين البلدين في مجال الطيران المدني.