وزير الزراعة يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في التصنيع الزراعي والتقاوي وتبادل السلع

كتب- عمرو صالح:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ميكيلي كوراني، السفير الإيطالي بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون المصري الإيطالي.

ورحب "فاروق"، بالسفير الإيطالي، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وأعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون الزراعي إلى آفاق أكبر في مجال استنباط الأصناف الجديدة من المحاصيل والخضر وتقاوي البطاطس والثروة السمكية والإنتاج الحيواني والصادرات الزراعية والطاقة الشمسية للمزارع.

وأضاف "فاروق"، أن قضية التصنيع الزراعي تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية لتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي ويمكن التعاون مع الجانب الإيطالي في ذلك وخاصة صناعة الغزل والنسيج والملابس نظرا لجودة القطن المصري الذي يتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية وكذلك التعاون في مجال الصوب الزراعية المرتبطة بتكنولوجيا.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر وإيطاليا في بعض المشروعات الزراعية المشتركة والقائمة حاليا في تصنيع الملابس وكذلك إنتاج أعلاف الأسماك والاستفادة من المخلفات الزراعية وتعظيم قيمتها.

فيما أشار الوزير، إلى أهمية استقدام الخبرة الإيطالية في إعادة تأهيل وتطوير مصانع الاعلاف القديمة.

وأضاف السفير الإيطالي: يوجد تعاون لإنشاء سوق للمزارعين بالإسكندرية في إطار حركة أسواق المزارعين، بجودة عالية للغذاء بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية حيث سيتم إنشاء مشروع سوق المزارعين بمدينة الإسكندرية لتوفير غذاء ذات جودة عالية والذي سيخصص للمزارعين فقط بهدف بيع منتجاتهم الزراعية للمستهلكين مباشرة على غرار ما يحدث في إيطاليا وبعض الدول الأخرى.

ومن جانبه، أشاد الوزير بهذه الفكرة وطلب تنفيذ هذا المشروع في 4 محافظات مع التركيز على الجزء الخاص بالإدارة، وأهمية الاستثمار في الأنشطة الزراعية المختلفة خاصة إنتاج الأعلاف السمكية والحيوانيّة في ضوء إتاحة الأراضي المخصصة لذلك.

وأضاف السفير الإيطالي، أنه يقوم بزيارة بعض المشروعات الزراعية في محافظة الإسكندرية لزيارة مركز التلقيح الاصطناعي ومصانع تجفيف وتعبئة الطماطم والاستزراع السمكي ومصانع إنتاج أنسجة القطن ذات الجودة العالية.

حضر اللقاء سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة

اقرأ أيضا:

محظورات تعرضك للمسائلة القانونية عند توصيل المرافق للعقار المخالف.. تعرف عليها

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي