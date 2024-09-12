رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات وظائف هيئة الطرق والكباري

كتب- محمد أبو بكر:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف سائقين وعمال رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، في بيان الخميس، أنه يمكن الحصول على نتيجة مسابقة شغل وظائف سائقين وعمال رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، عبر الرابط التالي، من هنا.

وفي سياق آخر، كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سلم وزارة الموارد المائية والري، نتيجة مسابقة شغل وظائف مهندسين في تخصصات (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني) لتقوم الوزارة بإعمال شئونها نحو استكمال الخطوات التالية.