كرم جبر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

كتب- عمرو صالح:

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال "جبر"، في بيان الخميس: أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأخلص التهاني للرئيس بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم)، داعين المولى عز وجل، أن يديم التوفيق وأن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم.

وأضاف "جبر": إذ نستلهم من السيرة العطرة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، نموذجًا رائعًا في القدوة الطيبة والقيم النبيلة والسماحة، وأن يعم السلام سائر بلاد العالم.

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