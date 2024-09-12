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المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف عددًا من الخبراء في جراحة الأوعية الدموية

01:52 م الخميس 12 سبتمبر 2024

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كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، عددًا من الخبراء في تخصص جراحة الأوعية الدموية.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة اليوم، فإنه يتم استضافة هؤلاء الخبراء للعمل بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة في الفترة من 13 وحتى 18 سبتمبر الجاري، وهم:

1- الدكتور مراد سلام (إنجليزي الجنسية): خبير جراحات الأوعية الدموية وجراحات الشريان الأورطى.

2- الدكتور مايكل سبيتال (إنجليزي الجنسية): خبير جراحات الشريان الأورطى للقلب.

3- الدكتور أميت شاول (إنجليزي الجنسية): خبير تخدير الشريان الأورطى والقلب.

القوات المسلحة جراحة الأوعية الدموية المجمع الطبي للقوات المسلحة
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