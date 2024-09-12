وزارة العمل: 250 فرصة عمل متاحة لشباب هذه المحافظة

كتب- محمد أبو بكر:



أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن توفير 250 فرصة عمل، للشباب من أبناء محافظة الشرقية، للعمل بشركة النساجون الشرقيون.



ويتاح التقديم عليها من أصحاب المؤهلات المتوسطة، وبدون مؤهل، على أن يكون السن من 20 إلى 33 سنة، وذلك للعمل بتخصصات مختلفة منها 100 فرصة على فني إنتاج دبلوم صنايع - جميع التخصصات، و50 فني إنتاج دبلوم تجارة، و50 فني إنتاج دبلوم زراعة، و50 فني إنتاج ثانوية عامة وأزهرية.



يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل، ومديرية العمل بمحافظة الشرقية وشركات القطاع الخاص العاملة داخل نطاق المحافظة، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة حيث تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.



وأوضحت الوزارة، أن تلك الفرص التي جرى توفيرها تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وتنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص العمل، والتركيز على زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتجهيز العمالة المؤهلة، والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وأضافت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الفرص المعلن عنها يحدد راتبها حسب المقابلة، كما حددت الأوراق المطلوبة للحصول عليها: شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، و4 صور شخصية، وفيش وتشبيه، وكعب عمل شهادة قيد)، على أن تكون المقابلات الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 16 و17 من شهر سبتمبر الجاري، ويومي الأحد والثلاثاء الموافق 22 و24 من نفس الشهر لحين اكتمال الأعداد المطلوبة، على أن يتم التقديم للحصول على تلك الفرص بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية.

