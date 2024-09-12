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برلماني: حزمة التيسيرات الضريبية بداية جديدة لتحسين العلاقة مع المستثمرين

01:28 م الخميس 12 سبتمبر 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أن هذا القرار سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الأسواق ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في مصر، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف "البدري"، في بيان الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء حول المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التوقعات بتقليص معدل التضخم إلى 10% بنهاية 2025، تؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح في معالجة المشكلات الاقتصادية السابقة وتحقيق تقدم ملموس لصالح المواطنين، خاصة في تقليص نسب التضخم.

وأشار إلى أن الرسائل التي نقلها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال بشأن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل بداية جديدة نحو تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن الروتين والضرائب كانا يشكلان عائقا كبيرا أمام جذب الاستثمار.

وأعرب عن أمله في أن يُسهم النظام الضريبي المبسط والمُتكامل، الذي يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والفري لانسرز، في تحفيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري.

وشدد على أن الاستثمار هو الحل الأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على كل المجالات، مؤكدًا أن الاستثمارات التي أدخلتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الأجنبية وتعزيز العملة المحلية، مما ساعد في تقليص معدلات التضخم، وهو ما يُسعى لتحقيقه في إطار الجمهورية الجديدة.

مجلس الشيوخ المستثمرين الدكتور مصطفى مدبولي حزمة التسهيلات الضريبية
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